Mancini: “Samp per me speciale, ma non ho nessun ruolo”

Le dichiarazioni di Roberto Mancini nell’intervista rilasciata al TG1

Roberto Mancini sta vivendo giorni molto importanti, che l’hanno visto tornare al fianco della “sua” Sampdoria.

L’ex CT dell’Italia ha infatti indossato la maglia blucerchiata da calciatore per 15 anni consecutivi: dal 1982 al 1997.

Nella giornata di oggi, mercoledì 9 aprile, Mancini è tornato a Bogliasco manifestando la propria vicinanza alla squadra, pur non ricoprendo nessun ruolo ufficiale in società.

Al termine di questa esperienza intensa e significativa, Mancini ha rilasciato un’intervista al TG1.

Le parole di Roberto Mancini

Mancini ha esordito: “No no nessun ruolo, assolutamente. È solo che la Samp per me è qualcosa di speciale, quindi in un momento così di difficoltà… conosco il presidente, parliamo spesso, quindi se posso dare un consiglio“.

Ha proseguito: “Roma? Ogni giorno sono su qualche panchina: di qua, di là, di su, di giù. È un po’ come in politica (sorride, ndr). Ci sono tante squadre importanti, in Europa. Vediamo“.

Mancini sulla Nazionale

Mancini: “Io penso che la Nazionale sia un’ottima squadra. Sono tutti giocatori che hanno debuttato con me o sono venuti con me, la maggior parte. Voglio bene a loro e sono sicuro che faranno benissimo perché secondo me stanno migliorando“.

In chiusura: “Nazionale? Per me è stata la parentesi più bella di sempre. Vincere con la Nazionale è qualcosa di totalmente diverso, quindi chi lo sa. Questo non si può dire“.