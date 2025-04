Principe William (screen)

William, il principe del Galles tifoso dell’Aston Villa, ha salutato la squadra prima della sfida col Paris Saint-Germain

La Champions League è entrata nella sua fase più calda. Il margine di errore si riduce al minimo nella fase a eliminazione diretta, dove chi sbaglia viene eliminato dalla competizione.

Il programma dei quarti di finale ha incrociato il destino di Paris Saint-Germain e Aston Villa che agli ottavi hanno superato rispettivamente Liverpool e Club Brugge.

Il grande ex del doppio incontro è senza ombra di dubbio Unai Emery, attuale allenatore della formazione inglese che ha trascorso due stagioni sulla panchina dei parigini tra l’estate del 2016 e quella del 2018.

Il primo atto si disputa al Parc des Princes, dove Donnarumma e compagni sperano di portare la doppia dalla propria parte in vista del ritorno al Villa Park.

Un ospite speciale per l’Aston Villa

Nel pre partita del match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League, le telecamere hanno intercettato allo stadio la presenza di un tifoso speciale. Si tratta del principe del Galles, William, noto nel mondo del calcio per la sua passione per l’Aston Villa. Ebbene, prima del fischio d’inizio di Paris Saint-Germain vs Aston Villa il principe britannico ha voluto scendere dagli spalti ed entrare nella pancia dello stadio.

Nelle immagini lo si è visto incontrare, salutare e abbracciare i calciatori della sua squadra del cuore al quale ha augurato una buona partita. Un gesto che dimostra una volta di più la sua vicinanza al club di Birmingham.