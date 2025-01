Roma, interesse per Rensch: contatti con l’Ajax

La Roma è interessata a Devyne Rensch, esterno basso olandese classe 2003, e ha già avviato i contatti con l’Ajax

La Roma è interessata a Devyne Rensch dell’Ajax. Il classe 2003 è a scadenza con gli arcieri a giugno 2025 e i giallorossi hanno già avviato i contatti con il club olandese.

La valutazione che l’Ajax fa dell’esterno basso è di 10 milioni di euro ma, essendo la scadenza del contratto molto vicina, è una cifra su cui si può lavorare. A partire dal mese di febbraio, infatti, Rensch potrebbe già firmare per un altro club per la prossima stagione.

Rensch nei mesi scorsi poi aveva dichiarato di non essere contento del fatto che l’Ajax si fosse mosso tardi per proporgli il rinnovo del contratto.

“Più tempo ci vuole meno è probabile che firmi”: le parole qualche mese fa di Devyne Rensch sul rinnovo

Qualche mese fa nel corso di una conferenza stampa Devyne Rensch aveva parlato del suo futuro e della situazione contrattuale con l’Ajax: “Sono completamente concentrato sull’Ajax. Mi sento bene qui e ho un ruolo che mi si addice. Naturalmente il mio contratto scadrà, quindi vedremo“.

“Sono in trattative con il club, non necessariamente da ora, ma lo ero anche l’anno scorso. Sono sempre in conversazione con l’Ajax, per così dire. Più tempo ci vuole, però, meno è probabile che firmi“: ha concluso l’esterno classe 2003.