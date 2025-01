Milan, sbloccato il trasferimento di Okafor al Lipsia: è fatta

Si sblocca il trasferimento di Okafor dal Milan al Lipsia: partenza prevista per lunedì 13 gennaio

Il Milan è una delle grandi protagoniste di questa sessione di calciomercato invernale, con tanti obiettivi per il mercato in entrata. I rossoneri stanno lavorando anche in uscita, con l’attaccante Noah Okafor in partenza.

Dopo un avvio molto positivo della trattativa, si è verificata una fase di stallo fra le parti. Okafor era infatti atteso in Germania nella giornata di venerdì 10 gennaio, con un volo già prenotato dagli scali privati di Linate, ma il giocatore è rimasto a Milano.

Nella serata di domenica 12 gennaio l’operazione si è sbloccata, con Okafor che passerà al Lipsia in prestito oneroso (circa 1 milione) con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni.

La partenza dell’attaccante ex Salisburgo è prevista per domani, lunedì 13 gennaio.

Okafor-Lipsia: trasferimento sbloccato

Altro colpo per la squadra allenata da Marco Rose, che in questa finestra di mercato ha già accolto Ridle Baku, laterale destro tedesco classe ’98 proveniente dal Wolfsburg.

Il secondo rinforzo per il Lipsia arriva dal Milan, con Okafor che si unirà presto a un attacco che comprende già Šeško, Loïs Openda, André Silva, Xavi Simons e Antonio Nusa.