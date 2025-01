Lazio, Arijon Ibrahimovic atteso in giornata

Arijon Ibrahimovic è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lazio: il giocatore è atteso a Roma

La Lazio è pronta ad accogliere un nuovo talento: Arijon Ibrahimovic, giovane prospetto in arrivo dal Bayern Monaco.

Il giocatore è atteso in giornata all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Monaco.

L’operazione rappresenta un importante colpo di mercato per il club biancoceleste, che ha chiuso un accordo in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, mentre il Bayern ha ottenuto una clausola di recompra abbassata a 20 milioni.

La Lazio punta su Ibrahimovic non solo per il suo talento offensivo, ma anche per la sua versatilità.

Lazio, in arrivo Ibrahimovic

Ibrahimovic, cresciuto nelle giovanili del Bayern, è stato individuato come una valida opzione per il ruolo di mezzala nel sistema tattico di Marco Baroni, oltre che per il suo ruolo naturale di esterno d’attacco.

Con la sua tecnica, visione di gioco e capacità di inserimento, Ibrahimovic potrebbe diventare un elemento prezioso per il centrocampo laziale, aggiungendo freschezza e dinamismo.

L’abbassamento della clausola di recompra da parte del Bayern rappresenta un segnale di fiducia nella capacità della Lazio di valorizzare il giocatore, lasciando però aperta la possibilità di un futuro ritorno del talento a Monaco.