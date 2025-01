Arijon Ibrahimovic, Bayern Monaco (Imago)

Il club biancoceleste è in chiusura per il talento tedesco

La Lazio sta per chiudere un colpo di mercato importante e di prospettiva.

I biancocelesti sono vicinissimi a raggiungere l’accordo con il Bayern Monaco per Arijon Ibrahimovic, esterno d’attacco classe 2005 che nella scorsa stagione ha giocato in Serie A con il Frosinone.

I due club stanno lavorando a un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il Bayern manterrà però il controllo sul giocatore, grazie a una clausola di recompra pari a 25 milioni di euro.

La trattativa è in chiusura. Ibrahimovic sarebbe dunque il primo acquisto di questa sessione di calciomercato per la Lazio.

Lazio in chiusura per Ibrahimovic

La Lazio sembra aver individuato in Ibrahimovic il colpo giusto per questa stagione e per il futuro. L’esterno classe 2005 conosce già la Serie A avendo giocato lo scorso anno al Frosinone, con cui ha messo a referto 1 gol e 1 assist in 16 partite.

Quest’anno, invece, il tedesco ha trovato poco spazio nella prima squadra del Bayern. Con Kompany ha infatti giocato soltanto un totale di 16 minuti tra Bundesliga, Champions League e DFB Pokal. Quattro invece le presenze con il Bayern II, in quarta serie tedesca.