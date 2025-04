Fiorentina, la probabile formazione contro il Celje

La probabile formazione della Fiorentina per la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Celje

Torna in campo anche la Conference League, con la Fiorentina tra le protagoniste dei quarti di finale. I viola affronteranno il Celje nella gara del Franchi, e cercheranno di accedere alle semifinali.

La squadra di Palladino viene da un buon momento, e soprattutto può contare sul vantaggio della partita d’andata, terminata 2-1. Ranieri e Mandragora avevano portato i viola in vantaggio, ma al 68′ il rigore di Delaurier-Chaubet aveva accorciato le distanze.

La Fiorentina punta dunque a uscire vittoriosa dal doppio confronto, e in semifinale affronterebbero la vincente di Jagiellonia-Real Betis, terminata 2-0 per i bianconeri all’andata.

Di seguito la probabile formazione scelta da Palladino per i quarti di ritorno contro il Celje.

La probabile formazione della Fiorentina contro il Celje

Palladino punterà su De Gea in porta, con la solita linea difensiva a tre in cui probabilmente tornerà Comuzzo titolare al posto di Pablo Marí, affiancato da Pongracic e Ranieri. A centrocampo spazio ancora a Mandragora insieme a Fagioli e Cataldi, con Parisi e Folorunsho sugli esterni. In attacco Palladino potrebbe confermare la coppia formata da Gudmundsson e Kean.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Folorunsho; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino

Dove vedere Fiorentina-Celje in tv e streaming

La partita tra Fiorentina e Celje, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, si giocherà giovedì 17 aprile alle 18:45.

La gara sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport, oltre che in streaming tramite Sky Go e NOW, naturalmente per i soli abbonati.