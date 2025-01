Matteo Marchetti (Imago)

Cambio dell’ultimo momento per dirigere il match tra rossoneri e rossoblù

Cambia il fischietto che dirigerà Milan-Cagliari, in programma oggi sabato 11 gennaio 2025, a poche ore dall’incontro.

A dirigere la gara tra la formazione lombarda e quella sarda – che sarà anche il primo incontro di Serie A con Sergio Conceição sulla panchina -, non sarà infatti Matteo Marchetti, cui era stato inizialmente affidato il match.

Non sono anche ben chiari i motivi, ma a sostituire l’arbitro della sezione di Ostia Lido sarà il collega Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1.

Con 4 presenze in Serie A 2024/2025, il classe 1984 ha già diretto due volte la formazione sarda di Davide Nicola in questa stagione, più precisamente in Parma-Cagliari del 30 settembre e in Cagliari-Bologna del 29 ottobre. Nessun precedente quest’anno con il Milan.