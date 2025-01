Empoli-Lecce, le formazioni ufficiali

Sebastiano Esposito, Empoli (Imago)

Le scelte di D’Aversa e Giampaolo per il match salvezza

Il sabato della 20ª giornata di Serie A si apre con due match in programma alle 15. Tra questi Empoli-Lecce, uno scontro che mette in palio punti importantissimi per la salvezza.

I toscani si trovano al momento al 12° posto in classifica, ma comunque a sole tre lunghezze di distanza dalla zona rossa. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio contro il Venezia, ma la vittoria ora manca da più di un mese. Dopo quella contro il Verona, infatti, la squadra di D’Aversa ha ottenuto soltanto un punto in 4 partite.

Periodo negativo anche per il Lecce, che al momento occupa la 18ª posizione e si trova dentro la zona retrocessione. I salentini hanno bisogno di una vittoria per respirare, dopo le due sconfitte consecutive e il pareggio contro il Genoa dell’ultimo turno.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Le formazioni ufficiali di Empoli-Lecce

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

Patrick Dorgu, Lecce (Imago)

Dove vedere Empoli-Lecce in tv e streaming

La partita tra Empoli e Lecce si giocherà allo Stadio Castellani sabato 11 gennaio alle 15.00. La partita sarà valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà possibile vedere la gara in diretta in esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati. La diretta sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky, per gli abbonati al servizio “Zona DAZN”.