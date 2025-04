Secondo tempo di fuoco in Copa del Rey: il Real Madrid la ribalta, poi il Barcellona pareggia

La ribalta il Real Madrid nel secondo tempo: la punizione di Mbappé e il gol di Tchouameni portano il risultato sull’1-2.

Il Real Madrid non si arrende mai: lo sa bene Carlo Ancelotti, che alla fine del primo tempo mette in campo Kylian Mbappé.

L’ex giocatore del PSG dà una marcia in più ai Blancos: il numero 9 è una spina nel fianco per la difesa del Barcellona, che non riesce a contenere le sgasate del francese.

È proprio Mbappé a conquistare il calcio di punizione del pareggio, trasformato dallo stesso attaccante dei Blancos. Un “bacino” al palo e palla alle spalle di Szczesny.

Passa poco tempo e il Real Madrid passa anche in vantaggio: Arda Guler da calcio d’angolo mette in mezzo, preciso sulla testa di Tchouameni. Il francese buca Szczesny per l’1-2.

Il Real Madrid la ribalta, poi il Barcellona la riprende

Dopo il colpo subito, il Barcellona sembrava essere alle corse. Invece, la squadra di Flick reagisce subito dopo il gol di Tchouameni.

Pallone che finisce sui piedi di Lamine Yamal, che con il suo sinistro pennella un pallone alle spalle della difesa in direzione di Ferran Torres.

L’attaccante spagnolo è glaciale nel saltare Courtois e mettere la palla alle spalle del portiere belga.