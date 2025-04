Inter-Barcellona, quando si gioca la semifinale di Champions League

L’Inter accede alla semifinale di Champions League dove incontrerà il Barcellona di Hansi Flick: ecco le date.

L’Inter con il 2-2 nel match di ritorno contro il Bayern Monaco si qualifica alle semifinali di questa Champions League.

Al prossimo turno affronterà il Barcellona di Hansi Flick che ha portato a casa la vittoria contro il Borussia Dortmund.

Come già detto in precedenza, la semifinale non sarà a partita secca ma avrà andata e ritorno.

Ma quando si giocheranno le due partite?

Inter-Barcellona, le date delle semifinali

L’Inter con il pareggio a San Siro contro il Bayern Monaco si qualifica alla semifinale di Champions League. L’avversario da affrontare sarà dunque il Barcellona di Hansi Flick.

La partita di andata sarà il prossimo 30 aprile allo stadio Lluís Companys di Barcellona. Mentre per la sfida a San Siro, valida per il ritorno, bisognerà aspettare il prossimo 6 maggio.