Inter, quanto varrebbe il passaggio in semifinale di Champions League

L’Inter batte il Bayern Monaco nei quarti di finale d’andata di Champions League: quanto guadagnerebbe con il passaggio in semifinale.

Secondo tempo da batticuore all’Allianz Arena, dove l’Inter ha compiuto un’impresa dal peso non solo sportivo ma anche economico. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto il Bayern Monaco 2-1 nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, infliggendo ai bavaresi la prima sconfitta casalinga nella competizione dopo quattro anni.

Il vantaggio nerazzurro è arrivato nel primo tempo, grazie a una perla di Lautaro Martinez su assist di tacco di Marcus Thuram. Il Bayern ha reagito con orgoglio nel finale, trovando il pareggio con Thomas Müller, entrato dalla panchina.

Ma è stato Davide Frattesi, a tre minuti dal novantesimo, a firmare la rete decisiva: perfetto il suo inserimento sul cross di Carlos Augusto, per un gol che vale oro.

Un successo pesante anche sotto il profilo finanziario. Con questa vittoria, l’Inter si avvicina sensibilmente al traguardo delle semifinali.

Champions League, quanto guadagnerebbe l’Inter con il passaggio in semifinale

L’Inter compie il primo passo verso la semifinale, battendo il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Un traguardo che porterebbe nelle casse del club nerazzurro una cifra intorno ai 15 milioni di euro complessivi, secondo le stime di Calcio e Finanza.

A oggi, l’Inter ha già incassato circa 98,5 milioni di euro nella Champions League 2024/25. Un cammino, quello nerazzurro, che finora ha portato grandi soddisfazioni tecniche e sportive, ma che potrebbe trasformarsi anche in un’ottima iniezione di liquidità per il club.

Il ritorno a San Siro sarà fondamentale per completare l’opera, in un ambiente che si preannuncia elettrico. Ma intanto, l’Inter si gode la vittoria e sogna in grande.