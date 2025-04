Lazio, la probabile formazione per il Bodø/Glimt

Le probabile formazione della Lazio di Marco Baroni per il ritorno di Europa League contro il Bodø/Glimt

La Lazio di Marco Baroni si prepara a ospitare i norvegesi del Bodø/Glimt nella sfida che vale il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Una settimana dopo, ma questa volta all’Olimpico, sarà di nuovo Lazio-Bodø/Glimt. Si partirà dal risultato di 0-2 per gli ospiti, che in Norvegia si sono imposti grazie alla doppietta di Ulrik Saltnes.

Reduce dal buon pareggio nel derby della Capitale, la squadra allenata da Marco Baroni proverà a ribaltare il risultato per accedere alle semifinali.

L’avversaria della vincente di Lazio-Bodø/Glimt sarà una tra Eintracht Francoforte e Tottenham, che al Deutsche Bank Park ripartiranno dall’ 1-1 dell’andata. Di seguito la probabile formazione dei biancocelesti.

La probabile formazione della Lazio

Marco Baroni mette in campo la miglior formazione possibile per il delicato ritorno della sfida contro i norvegesi. In porta Mandas, ai lati spazio per Lazzari e Marusic rispettivamente a destra e sinistra, mentre al centro coppa difensiva Romagnoli-Gila. Out Vecino, sarà Rovella a comporre il centrocampo insieme a Guendouzi.

Sulla trequarti, invece, l’allenatore biancoceleste dovrebbe puntare sui titolarissimi affidandosi ancora a Isaksen, Pedro al centro (in leggero vantaggio su Dia) e Zaccagni a sostegno dell’unica punta Castellanos, con invece proprio Dia, Tchaouna e Noslin pronti a subentrare a gara in corso.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marušić; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Lazio-Bodø/Glimt, dove vedere la partita

La partita Lazio-Bodø/Glimt sarà trasmessa in diretta su Sky a partire dalle 21:00 di giovedì 17 aprile 2025. Il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e NowTV scaricabile gratuitamente dagli store del vostro dispositivo mobile, sia su pc, smart tv, tablet e smartphone.