Atalanta, la probabile formazione contro l’Udinese

Ademola Lookman, Atalanta (Imago)

Le possibili scelte di Gasperini per la trasferta di Udine

È l’ora del riscatto per l’Atalanta, che deve rifarsi dopo la brutta sconfitta in Supercoppa Italiana.

I nerazzurri hanno aperto il 2025 con lo 0-2 incassato dall’Inter in Arabia Saudita che è costato l’eliminazione in semifinale, e ora devono riscattarsi per mantenere il passo di Inter e Napoli in classifica.

I ragazzi di Gian Piero Gasperini giocheranno per la prima volta nel nuovo anno in campionato contro l’Udinese di Runjaic, una squadra in grado di dar fastidio a qualunque avversario.

Le possibili scelte di formazione per la partita.

La probabile formazione dell’Atalanta

Consueto 3-4-1-2 per i bergamaschi, che si affidano come sempre a Carnesecchi in porta. Davanti a lui c’è Djimsiti al centro, affiancato da Kossounou e Kolasinac. Sulle fasce pronti Zappacosta e Ruggeri, con Bellanova che insegue per una maglia da titolare, mentre in mezzo al campo torna la coppia formata da de Roon ed Ederson. Sulla trequarti potrebbe giocare Samardzic, alle spalle del duo Lookman–De Ketelaere.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Charles De Ketelaere, Atalanta (Imago)

Dove vedere Udinese-Atalanta in tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Atalanta, valevole per la ventesima giornata di Serie A, è in programma sabato 11 gennaio alle ore 18. L’incontro sarà visibile in diretta e in esclusiva sull’app di Dazn.

Per i clienti Sky Sport, Udinese-Atalanta sarà visibile sul canale 214 “Zona Dazn” previo abbonamento aggiuntivo.