Inter, si fa male Pavard: cambio obbligato contro la Roma

Nel primo tempo di Inter-Roma, Benjamin Pavard ha dovuto lasciare il campo anzitempo a causa di un infortunio

Simone Inzaghi deve far fronte a una brutta notizia nel big match della domenica pomeriggio contro i giallorossi di Claudio Ranieri.

Intorno al primo quarto d’ora della prima frazione, Benjamin Pavard ha rimediato un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a interrompere la sua prestazione.

Dopo un paio di tentativi di restare in campo, al 14° l’ex Bayern Monaco si è reso conto di non poter proseguire e ha chiesto il cambio.

Immediato l’intervento dello staff medico nerazzurro che lo ha accompagnato in panchina.

Benjamin Pavard, Inter (Imago)

Inter-Roma, infortunio per Pavard

Il numero 28 nerazzurro è uscito zoppicando ma comunque camminando sulle proprie gambe. Al suo posto è subentrato Yann Aurel Bisseck, chiamato a un rapido riscaldamento improvviso.

Adesso si attendono aggiornamenti in merito alla gravità dell’infortunio di Pavard e, in generale, alle condizioni fisiche del calciatore. Scatta, dunque, un campanello d’allarme in vista di mercoledì sera quando l’Inter affronterà il Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League.