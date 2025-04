Como, Fabregas: “Salvezza raggiunta? Con questa mentalità vinceremo tanto”

Como, Cesc Fabregas (IMAGO)

Una grande vittoria per il Como, che grazie all’1-0 contro il Genoa ha ottenuto la salvezza aritmetica: le parole di Fabregas

Quarto successo consecutivo, per un Como capace di fare la storia.

Con l’1-0 contro il Genoa i lariani non solo hanno ottenuto la salvezza aritmetica con 4 giornate d’anticipo, ma hanno anche riscritto la storia ottenendo quattro vittorie consecutive nel massimo campionato per la prima volta dopo più di 70 anni.

Grande entusiasmo soprattutto da parte di Fabregas, che è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo con anche diverse partite davanti.

Al termine della sfida, l’allenatore spagnolo ha parlato in conferenza stampa.

Como, le parole di Fabregas

Prima di tutto, Fabregas ha dichiarato: “Sono contento di tutto oggi: dall’energia dello stadio che neanche lo scorso anno si sentiva così forte. Ad inizio stagione abbiamo mancato tanti punti perchè ci mancava sempre quel pezzettino. Io sapevo che questo era un percorso, sono servite quelle sconfitte all’ultimo minuto. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, sta mostrando la mentalità che chiedo tutti i giorni in allenamento ed in partita. I cambi hanno fatto una partita importante, come Cutrone e Strefezza che sono tornati titolare dopo un po’ di tempo. Questi risultati sono frutto del lavoro, siamo stati nove partite senza vincere. Siamo una famiglia, se andiamo avanti con questa mentalità vinceremo tante partite“.

Poi, invece: “Corto muso? Vincere è vincere, e noi dobbiamo vincere di più. Le critiche non le prendo sul personale, l’importante è il Como. La proprietà mi aiuta ad essere forte in ogni momento della stagione, che sia positivo o negativo”.

“I soldi non sono tutto”

“La gente parla di soldi, ma non sono tutto. Vedete il Psg in Champions e l’Arsenal in Premier League. Per vincere ci vuole il lavoro ed ora stiamo vedendo la luce dopo anni di sacrifici. Dobbiamo puntare a migliorare sempre”.

“Obiettivo Europa? Non è questo il punto. Abbiamo fatto una rivoluzione di squadra in tre mercati, ci sono stati errori ma anche un buon lavoro. Non voglio parlare di Europa, noi dobbiamo capire quanto avanti possiamo arrivare. Ci proveremo con consistenza”, ha concluso.