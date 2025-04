Lobotka: “Sono qui da 5 anni, sento una certa responsabilità. Darò tutto al Napoli”

Le parole di Stanislav Lobotka a Radio CRC, emittente radiofonica partner del Napoli: “Sono qui da 5 anni, sento una certa responsabilità”

Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro.

Il Napoli è reduce dal successo di misura in trasferta contro il Monza e si prepara ora a scendere in campo contro il Torino nella gara valida per la 34esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio in programma domenica 27 aprile alle ore 20:45.

A Radio CRC, Lobotka ha parlato del suo ruolo nel Napoli, senza tralasciare ovviamente la lotta Scudetto con l’Inter.

Napoli, l’intervista di Lobotka a Radio CRC

Il centrocampista azzurro ha iniziato così la sua intervista: “Sento questa responsabilità, ma non mi metto sotto pressione nel dirmi che sono un leader o darmi questa responsabilità. Scendo in campo per dare il meglio, sono qui da tanti anni, quindi ho maturato un’intesa con i miei compagni che sono da più tempo. Per me l’importante è fare del mio meglio, che si sia un team sia dentro che fuori dal campo, e avere quell’affinità che porta risultati e i 3 punti. In questa fase di stagione l’importante è vincere“.

Sulla vittoria contro il Bologna che ha permesso al Napoli di salire in vetta assieme all’Inter: “Non significa qualcosa solo per noi, ma anche per la città. È la possibilità di continuare a sognare. I tifosi sono con noi e ci aiutano ad andare oltre i nostri limiti. Ci danno un calore che poi è tipico del Maradona. Sono sempre stati al nostro fianco”.

“Scott sta segnando tanto, è un centrocampista forte”: le parole di Lobotka

Sull’importanza dei centrocampisti goleador del suo Napoli, Lobotka ha poi aggiunto: “Scott (Mctominay, ndr) sta segnando tanto, è un calciatore forte, bravo con la palla e che corre tanto. Per me è più facile giocare con gente come lui ed Anguissa, che è un calciatore forte e impone il suo fisico. Noi 3 giochiamo bene insieme unendo le nostre caratteristiche”.