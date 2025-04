Il presidente granata ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria della sua squadra contro l’Udinese

Una bella vittoria per 2-0 per il Torino, contro l’Udinese, che ha permesso alla squadra di Paolo Vanoli di aumentare il gap dalle inseguitrici per il 10° posto.

Adesso i granata hanno in programma una complicatissima sfida, dovendo fare visita a un Napoli che deve necessariamente vincere per continuare a sognare lo Scudetto.

A pochi giorni dalla partita, il patron del club Urbano Cairo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss in cui, tra le altre cose, ha anche parlato proprio della partita di domenica.

Di seguito le sue parole.

Torino, le parole di Cairo

Prima di tutto, il presidente del Toro ha presentato le due partite contro Napoli e Inter: “Affronteremo nelle ultime cinque giornate sia il Napoli che l’Inter, in due partite molto importanti per l’assegnazione dello Scudetto. Complimenti al Napoli che ha una bella squadra, un grande presidente e un grande allenatore”.

Poi, sull’assenza di Zapata: “Noi abbiamo Elmas che è un giocatore notevole, se avessimo avuto il nostro capitano Zapata per tutto il campionato avremmo fatto altre grandi cose. La sua assenza è paragonabile a quella di Lautaro nell’Inter. Peccato non averlo avuto, sarebbe stato un altro campionato.

Torino, Zapata (IMAGO)

“Milinkovic è uno dei migliori in Europa”

Per concludere, Cairo ha anche parlato di mercato nominando i suoi calciatori più ambiti, Ricci e Milinkovic-Savic: “Al momento non abbiamo parlato con nessuno, sono voci che non hanno alcun fondamento. La clausola di Milinkovic-Savic? Sono cose che si possono cambiare. Lui è un gran portiere, uno dei migliori in Europa, è cresciuto tantissimo.