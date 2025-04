Zaccagni: “Giocare per la Lazio è diverso. Da qui non intendo muovermi”

Le parole di Mattia Zaccagni nell’intervista ai microfoni ufficiali della Lega Serie A: “Giocare per la Lazio è diverso. Non intendo muovermi da qua”

Il calciatore biancoceleste Mattia Zaccagni si è raccontato ai microfoni ufficiali della Serie A.

La sua Lazio sta attraversando un ottimo momento e, nonostante l’eliminazione dall’Europa League, sta vivendo un buon momento di forma. Attualmente gli uomini di Baroni sono infatti in piena corsa per la zona Champions, con 59 punti.

Nella sua intervista, Zaccagni ha ripercorso le ultime istantanee della sua carriera: dagli anni a Verona al gol all’Europeo. Passando poi, ovviamente, per la sua Lazio.

Di seguito, le sue parole.

Lazio, l’intervista di Zaccagni

Il calciatore biancoceleste ha iniziato così: “Con il calcio ho girato molto. A Verona ho vissuto otto anni magnifici e intensi. Poi ovviamente c’è stato il cambiamento con Roma, e adesso il mio cuore è qui, dove ho costruito qualcosa di importante. Roma è Roma, tutti sanno cos’è”.

Ha poi continuato: “Il gol all’Europeo non lo scorderò mai, è stata una gioia immensa, qualcosa di unico. Mi sono passate tante immagini nella testa, è un’emozione indescrivibile. Non saremmo passati se non avessi segnato quel gol, ed è stato per me un momento magico. Sapere di aver dato gioia all’Italia intera è qualcosa che ci si porta dentro per sempre.

“Mi sono affezionato alla Lazio come alla città”: le parole di Zaccagni

Il capitano dei biancocelesti ha poi continuato: “Giocare nella massima serie del tuo paese è un sogno di tanti bambini ed era anche il mio, ora che sono stabilmente qui mi sento di aver avuto un grande privilegio dalla vita. Qui hanno giocato grandi campioni, per esempio con la fascia al braccio prendo l’eredità di Immobile, mio grande amico e un pezzo grosso di questo campionato”.

Sulla sua Lazio: “Mi sono affezionato alla Lazio come alla città. Baroni ha avuto un impatto positivo, non ha mai sbagliato a preparare una partita e ci ha subito dato grande carica e serenità. Giocare per la Lazio è diverso, è speciale. Ti porta a essere tifoso di questa storia e di questa maglia, e io da qui non intendo muovermi”.