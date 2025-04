La data del recupero e gli orari delle partite della 34esima giornata del campionato di Serie B: 10 partite in contemporanea

Il Presidente della Lega Serie B, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto quando verrà recuperata la 34esima giornata di campionato.

L’intero turno era infatti stato rinviato in seguito alla morte del Santo Padre, e ora spunta la data in cui le gare di Serie B verranno recuperate.

Si giocheranno, infatti, tutte e 10 le partite in un’unica sera e in un unico orario.

Di seguito, il programma.

Serie B, il programma del recupero per la 34esima giornata

Tutte le partite in programma per la 34esima giornata di Serie B si disputeranno nella serata del 13 maggio, col fischio d’inizio fissato per le 20:30.

ore 20.30 BRESCIA – REGGIANA

ore 20.30 CITTADELLA – SALERNITANA

ore 20.30 JUVE STABIA – SAMPDORIA

ore 20.30 MANTOVA – CATANZARO

ore 20.30 MODENA – CESENA

ore 20.30 PALERMO – CARRARESE

ore 20.30 PISA – CREMONESE

ore 20.30 SASSUOLO – FROSINONE

ore 20.30 SPEZIA – COSENZA

ore 20.30 SÜDTIROL – BARI

Serie B, il 28 riunione per ridefinire le date di playoff e playout

Con il rinvio della 34esima giornata, cambiano anche le date di playoff e playout.

L’Assemblea della Lega B si riunirà infatti il 28 aprile, per stabilire le nuove date dei playoff e dei playout della stagione corrente.