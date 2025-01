Milan, contatto con il Manchester United nelle prossime ore per Rashford

Nelle prossime ore è atteso un contatto tra il Milan e il Manchester United per quanto riguarda Marcus Rashford

Continua il calciomercato del Milan. Nelle prossime ore, secondo quanto raccolto in collaborazione con SkySport UK, ci sarà un contatto tra i rossoneri e il Manchester United per Marcus Rashford. Nella giornata di sabato Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di SkySport della situazione del classe 1997.

I Red Devils preferirebbero cedere il calciatore inglese in prestito e sono pronti anche a pagare una buona parte del suo ingaggio.

Sul calciatore come raccontato c’è anche il Borussia Dortmund. Tra i due club c’è un buon rapporto visto il prestito dello scorso anno di Sancho, sempre dal Manchester United al Borussia Dortmund, che è convenuto ad entrambi le parti. In quei mesi, infatti, Sancho si è rivalutato, cosa che si augurano i Red Devils anche in questo caso.

Le parole di Ibrahimovic su Rashford

Nel pre partita di Milan-Cagliari Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di SkySport della situazione di Marcus Rashford: “Rashford lo conosco molto bene, abbiamo giocato insieme quando eravamo più giovani. Ora è un uomo del Manchester. Non serve molto per convincerlo, il Milan è uno dei più grandi club del mondo“.