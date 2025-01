Le parole dell’allenatore della Juventus Thiago Motta al termine del big match di Serie A giocato in trasferta contro il Napoli

Sabato 25 gennaio, nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona è andato in scena il big match tra Napoli e Juventus.

Una gara storica tra due grandi club del nostro campionato, con gli azzurri impegnati a difendere il primo posto e i bianconeri che stanno rincorrendo le prime posizioni in classifica.

Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Como, il sabato si chiuderà con Empoli-Bologna.

Intanto, al termine della gara, è intervenuto come di consueto nel post partita Thiago Motta, che ha commentato la partita giocata dai suoi uomini.

Thiago Motta al termine di Napoli-Juventus

L’allenatore ha parlato della prova generale: “Sono dispiaciuto per la sconfitta perchè abbiamo fatto un buon primo tempo, contro un avversario che non si trova al primo posto per caso. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica e per questo non siamo stati capaci di vincere la partita”.

“Tante altre partite siamo stati capaci di reagire bene – ha continuato -, questa volta non ce l’abbiamo fatta. È dal 2019 che la Juventus non vince qui al Maradona. Non è un campo facile per noi, ora pensiamo alla prossima partita”.

“Non è una mancanza di personalità”, le parole dell’allenatore bianconero

Motta ha poi continuato: “Non è una mancanza di personalità, lo abbiamo dimostrato nel primo tempo mettendo in difficoltà l’avversario. Noi a Bruges abbiamo usato tante energie e nel secondo tempo siamo calati”.

In conferenza stampa Motta ha parlato anche della situazione di Vlahovic: “Nervoso? Nella nostra squadra non ci sono problemi di questo tipo. Dusan è un leader molto positivo e, fino a oggi, ha dato un grande contributo. Continuerà ad aiutarci perché abbiamo bisogno di tutti. Non create problemi dove non esistono“.