Le parole dell’allenatore del Napoli Antonio Conte al termine della partita di Serie A contro la Juventus.

Anguissa e Lukaku hanno risposto a Kolo Muani: la sfida tra Napoli e Juventus è terminata 2-1, con la squadra di casa che ha quindi portato a casa i tre punti.

Al termine della sfida l’allenatore azzurro Antonio Conte è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn.

“È stata una grande prestazione contro una grande squadra – ha esordito -, che era imbattuta. Il lavoro paga, dobbiamo essere soddisfatti”.

Conte ha poi aggiunto: “Nonostante i problemi, come l’infortunio di Olivera, con la forza del gruppo riusciamo a sopperire a tutto. Credo ciecamente nei miei ragazzi”.

Napoli, le parole di Conte

L’allenatore del Napoli ha poi detto: “Le vittorie con Atalanta e Juventus ci hanno dato autostima, fiducia. Ho sempre detto al gruppo di non piangere mai, non lamentarsi. Mi viene chiesto cosa manca alla squadra ma un leader pensa a quello che ha e a fare la differenza con quello che ha”.

“Lo scorso anno il Napoli aveva finito a distanza siderale da Inter, Juventus e le altre. Oggi siamo noi in testa“, ha continuato. Poi, un commento su Kvara e sul mercato: “Siamo bravi a dire che manca qualcosa, ma io devo concentrarmi su chi ho e fare la differenza con loro. Sapevamo benissimo che il mercato di gennaio sarebbe stato complicato. Vediamo cosa accadrà, ma resto sereno. Kvara? Possiamo solo augurare a lui e alla sua famiglia ogni bene possibile. Ha fatto la sua scelta, ma non ho trovato bello che i suoi agenti trattassero già da tempo col PSG. Noi andiamo avanti: nessuno è indispensabile“.

Napoli, Di Lorenzo: “A inizio stagione tutto questo sembrava impossibile”

Sui tifosi: “Qui a Napoli ti coinvolgono in maniera importante. Se l’altra sera dopo l’Atalanta non avessi detto qualcosa ancora saremmo a Capodichino. Mi è sembrato giusto ringraziare i tifosi“. Chiosa finale sul gruppo: “Credono ciecamente nel lavoro, tecnico, tattico e fisico. La squadra è cresciuta in maniera esponenziale. Non è che arrivi tutto per grazia divina, è un Napoli che gioca un calcio europeo e continueremo a fare quello che stiamo facendo”.

In conferenza è intervenuto anche il capitano Giovanni Di Lorenzo: “Siamo sempre attenti alla prossima partita. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, anche perché a inizio stagione, dopo l’anno passato, questo sembrava impossibile. Essere tornati a questi livelli in così poco tempo è la prova del grande lavoro del nostro gruppo. Adesso ci troviamo al primo posto e ce lo godiamo, ma il campionato è ancora lungo“.