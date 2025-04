Joshua Zirkzee ha terminato in anticipo la sua stagione: come confermato da Amorim, l’attaccante non rientrerà in tempo dall’infortunio

Continuano le brutte notizie in casa Manchester United: la stagione di Joshua Zirkzee è già terminata. L’attaccante era uscito per un infortunio al bicipite femorale durante la gara di campionato contro il Newcastle, persa 4-1 dai Red Devils.

Già nell’immediato post partita Amorim aveva espresso preoccupazione, dicendo che avrebbe saltato alcune delle partite seguenti.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Manchester United-Lione, però, l’allenatore ha commentato ancora le sue condizioni, spiegando che non riuscirà a recuperare in questa stagione.

Un brutto colpo per la squadra di Amorim, che dovrà fare a meno di Zirkzee per il ritorno dei quarti di Europa League e per tutte le gare rimanenti in campionato.

Le parole di Amorim sull’infortunio di Zirkzee

L’allenatore dei Red Devils ha esordito così: “Joshua Zirkzee rimarrà fuori per il resto della stagione, perciò non giocherà più quest’anno. Bisogna che si prepari per la prossima“.

Ha proseguito parlando del recupero dell’attaccante: “È dura, specialmente in questo momento. Penso che stia migliorando in tutti gli aspetti del gioco, perciò è difficile fermarsi, come lo è per ogni giocatore, però questo è il calcio, e perciò deve essere pronto per recuperare“.

La stagione di Zirkzee

Una stagione dai tanti volti per Zirkzee, che ha vissuto diversi momenti complicati con il Manchester United, in un’annata difficile per lo stesso club. Dal cambio in panchina alle gare saltate, l’ex Bologna ha raccolto in tutto 7 gol e tre assist in 48 presenze.

Nei quarti d’andata contro il Lione aveva segnato una rete importante, che era valsa il pareggio ai Red Devils. La sua stagione difficile, però, è già terminata: l’infortunio al bicipite femorale lo terrà fuori per le partite rimanenti, e dunque l’ex Bayern punta a rientrare al meglio già nella prossima annata.