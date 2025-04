Juventus, trauma contusivo alla coscia per Yildiz: le ultime dall’allenamento

Trauma contusivo per Yildiz, assente Veiga: le ultime novità dall’allenamento della Juventus verso il Parma.

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Lecce, la Juventus si prepara a scendere in campo contro il Parma, match in programma lunedì 21 aprile alle 20:45.

I bianconeri sono in piena lotta per un posto in Champions League e vorranno quindi vincere a ogni costo.

In vista della partita la squadra di Tudor ha quindi iniziato a preparare l’incontro alla Continassa.

Nel corso dell’allenamento, però, Yildiz ha subito un trauma contusivo alla coscia. Le condizioni del numero 10 bianconero andranno rivalutate nei prossimi giorni ma la sua presenza contro la squadra di Chivu è in dubbio.

Juventus, le ultime dall’allenamento

Se Yildiz ha subito un trauma contusivo, Veiga invece non si è proprio allenato a seguito di una sindrome influenzale, ma le sue condizioni non preoccupano.

Lavoro differenziato, invece, per Koopmeiners, McKennie, Perin e Mbangula. Ottimismo per il recupero dell’olandese e dell’americano.