Lazio, Baroni: “Giochiamo senza rimorsi. Voglio una squadra concentrata, non spensierata”

Baroni, allenatore Lazio (IMAGO)

Le parole dell’allenatore biancoceleste alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League

È la vigilia di Lazio-Bodo/Glimt, una sfida fondamentale per i biancocelesti, forse la più importante dell’anno fino a questo momento.

Dopo il 2-0 in Norvegia Zaccagni e compagni avranno il duro compito di rimontare, se vogliono proseguire il loro cammino europeo.

Come di consueto, Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa insieme al Taty Castellanos per presentare la partita.

Le parole dell’allenatore biancoceleste.

Lazio, la conferenza di Baroni

Prima di tutto, Baroni ha dichiarato: “Domani siamo alla 46esima partita. Ho tanta fiducia nella mia squadra che si è spesa durante tutto l’anno. Non dovremo giocare con ansia ma stare dentro la prestazione. Oggi faremo un ripasso di quello che ci serve. Dovremo dare tutto senza rimorsi. Servirà pazienza e attitudine, sia fisica che mentale. Questa sarà una partita da giocare senza rimorsi“.

L’allenatore biancoceleste ha poi continuato parlando di Castellanos e Dia e del Bodo Glimt: “Può essere una soluzione. Taty è un giocatore importante, sta recuperando. Devo capire come gestire l’inizio della partita. Entrambi hanno una buona mobilità. Strategia? Faremo una partita di voglia, come siamo noi. Sappiamo che c’è un avversario importante, in salute sia dal punto di vista fisico che tecnico. Il Bodo Glimt? Non dobbiamo avere alibi. Pensiamo a noi, so che faranno una grande partita sotto tutti gli aspetti. Non cerco alibi dalla partita di andata. Il manto erboso? Questo è un tema che preferisco non commentare. So che porta un grande vantaggio alla squadra che è abituata a giocare su quel tipo di manto. Mi sono rivisto le partite del Bodo fino al 2023. Hanno cambiato alcuni giocatori ma in rosa ci sono calciatori molto bravi a livello tecnico. Servirà una partita da Lazio vera“.

“Serviranno le energie giuste”

L’allenatore prosegue parlando dei suoi difensori. “Nuno Tavares sta bene, oggi lavorerà con la squadra. Poi faremo una valutazione insieme. I miei terzini devono spingere insieme. Domani ci occorrerà molta energia, non solo sugli esterni ma anche in mezzo al campo. Questo è un gruppo giovane, possiamo avere controllo su energie fisiche ma non su quelle mentali. Diamo tutto, spendiamo tutto senza risparmio“.

Baroni ha poi concluso. “Non voglio una squadra spensierata ma concentrata sulla prestazione. Queste sono partite in cui occorre tutto. Ci occorrerà tanta energia, il resto lo farà il nostro pubblico. Ho fiducia sui giovani di questa squadra. Oggi ho parlato con Zaccagni e mi ha detto che riesce a fare anche i primi 80′. Abbiamo fatto un grande percorso, dobbiamo viverla. Tutti dobbiamo adoperarci, creare le condizioni giuste per fare gol“.