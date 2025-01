Le parole di Giovanni Manna poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Juventus

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Juventus, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A.

E a pochi attimi dall’avvio del match, il Direttore Sportivo del Napoli Giovanni Manna rilasciato importanti dichiarazioni.

Ha iniziato facendo il punto sul mercato azzurro: “Adeyemi e Garnacho sono due nomi che ci interessano, che ci piacciono. Non sono gli unici, cercheremo di valutare le opportunità. Sicuramente non andremo a pagare prezzi fuori mercato. Bisogna sostituire Kvara, una cessione per la volontà del giocatore. Non ci tiriamo indietro. Abbiamo anche altre idee, vediamo cosa succede nei prossimi giorni.

Infine, si è concentrato e ha concluso parlando anche del momento della sua squadra: “Siamo orgogliosi di quello che i ragazzi stanno facendo. Di come Conte e il suo staff hanno costruito il gruppo. Se vogliamo arrivare, ambire a competere in Italia e in Europa la squadra va migliorata. Siamo tranquilli, coordinati. Migliorare la squadra non è facile“.