Le formazioni ufficiali scelte da D’Aversa e Italiano per la sfida di Serie A tra Empoli e Bologna: tutte le scelte.

Il sabato di Serie A continua con la sfida tra Empoli e Bologna, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Castellani di Empoli.

I padroni di casa sono reduci da 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque partite giocate e vorranno quindi tornare subito a vincere, battere la squadra di Italiano non sarà però facile.

I rossoblù, infatti, dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund vorranno regalare ai propri tifosi anche i tre punti in campionato.

Andiamo quindi alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori in vista della partita.

Empoli-Bologna, le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Se. Esposito, Fazzini; Colombo. All. D’Aversa.

A disposizione:

Perisan, Seghetti, Salomon, Anjorin, Cacace, De Sciglio, Zurkowski, Tosto, Marianucci, Bacci, El Biache, Pereira Gravvelo, Konate, Maleh

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Posch, Castro, Iling-Junior, Casale, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Cambiaghi, De Silvestri, Miranda, Fabbian.

Empoli-Bologna, dove vederla in TV e in streaming

Il match tra Empoli e Bologna, in programma sabato 25 gennaio alle ore 20:45 e valido per la 22esima giornata di Serie A, sarà visibile in tv su Dazn, Sky Calcio 1, Sky Sport 1, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno. In streaming la sfida sarà invece disponibile sull’app di Dazn, su Now Tv e Sky Go.