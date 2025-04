Si blocca la trattativa tra il Milan e Fabio Paratici: troppo distante il ritorno dalla squalifica dell’ex Juventus.

Nonostante l’accordo verbale già trovato negli scorsi giorni, Fabio Paratici e il Milan non sono destinati a chiudere la trattativa.

Il motivo è legato alla squalifica del DS fino al 20 luglio: Paratici non potrebbe essere operativo per le trattative per metà mercato, dunque i rossoneri preferiscono fermarsi e rivalutare l’operazione.

L’accordo verbale era arrivato negli scorsi giorni, con la dirigenza del Milan che era convinta di stringere l’accordo con Paratici: la situazione, però, valutata meglio nelle ultime ore, sta portando sempre di più a questa frenata.

I rossoneri vorrebbero tutelarsi anche rispetto alla possibilità di un ulteriore, eventuale deferimento a carico del dirigente. Oltre a non voler tornare nuovamente nell’occhio del ciclone per garantire stabilità a una squadra che, negli ultimi mesi, ha vissuto già momenti complicati.