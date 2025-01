Como, Fàbregas: “Vedere l’Atalanta perdere tempo mi riempie di orgoglio”

Le parole dell’allenatore spagnolo al termine della gara persa contro l’Atalanta

Il Como esce sconfitto dalla sfida contro l’Atalanta: alla formazione di Fàbregas non basta il gol di Nico Paz.

I bergamaschi vincono 2-1 grazie alla doppietta di Retegui.

Al termine dell’incontro, l’allenatore dei padroni di casa è intervenuto in conferenza stampa. “Non c’è stato solo il primo tempo. Nel secondo tempo nei primi dieci minuti in cui potevamo fare il 2-0, nella seconda parte abbiamo cercato il gol”.

Fàbregas ha aggiunto. “Gasperini? C’è stata qualche frizione, ma dovute a tensioni della partita. A me dicono che non posso parlare con l’arbitro. Lo so che siamo al Como ma ci vuole più rispetto e più imparzialità. Ma non dico altro altrimenti dicono che piango. Vedere l’Atalanta che perde tempo e l’arbitro non dire niente mi riempie di orgoglio perché significa che stavano facendo fatica contro di noi”.

Como, le parole di Fàbregas

Fàbregas ha commentato il risultato. “A Como deve essere sempre dura giocare, le squadre non devono venire e vincere con la sigaretta”.

L’Atalanta affronterà il Barcellona. Ma lo spagnolo è chiaro. “Non mi interessa se l’Atalanta può vincere o no a Barcellona, mi interessa solo del Como”.