Le ultime sulle condizioni di Tijani Reijnders

Il Milan potrebbe dover fare a meno di Tijani Reijnders per la partita contro la Fiorentina di sabato sera.

Il centrocampista ha avuto un’indisposizione in mattinata, accusando mal di stomaco che lo ha costretto a tornare a casa.

L’olandese ha così lasciato Milanello e si attende di capire se sarà a disposizione di Sergio Conceiçao.

In caso di una sua assenza, al suo posto giocherà Musah insieme a Fofana in mediana (qui la probabile formazione completa).

La stagione di Reijnders

Senza Reijnders il Milan si ritroverebbe indubbiamente privo di uno dei pochi insostituibili della formazione tipo rossonera. Tra campionato e coppe, il centrocampista ha giocato 44 partite stagionali.

Ciò che mancherà sarà soprattutto la sua capacità di essere incisivo e decisivo, come confermato ancora dai numeri, che parlano di 13 gol e 4 assist totali. In caso di recupero, sarà comunque lui ad affiancare Fofana a centrocampo, con Musah che andrebbe in panchina contro la Fiorentina.