Le parole del direttore sportivo del Genoa Ottolini nel pre partita della sfida di Serie A contro l’Udinese.

Genoa-Udinese aprirà la 31a giornata della Serie A 2024-25.

La squadra di Vieira e quella di Runjaic hanno vissuto fin qui una buona stagione e sono ora pronte a sfidarsi per portare a casa i tre punti.

Nel pre partita il direttore sportivo rossoblù Ottolini è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“Le motivazioni ci devono sempre essere e ci sono perchè non abbiamo ancora la salvezza matematica – ha detto -. Dobbiamo far diventare i giovani ambiziosi, cercare sempre di far meglio”.

Genoa, le parole di Ottolini

Sui giovani che hanno vinto la Viareggio Cup: “L’idea è di valutarli per farli restare nella nostra rosa, poi ogni giocatore ha il suo percorso”.

Chiosa finale sul futuro di Vieira: “Lui ha un contratto e vogliamo che resti con noi, poi a fine stagione ci siederemo per i programmi