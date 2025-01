Napoli, “attenti a quei due”: ancora Anguissa e Lukaku nella rimonta alla Juventus

Il Napoli ha battuto la Juventus, ancora una volta in rimonta: un altro 2-1, ma non come quello della passata stagione

Come lo scorso anno, il Napoli ha vinto di nuovo 2-1 contro la Juventus, ma (appunto) stavolta è diverso. Nella stagione di Garcia, Mazzarri e Calzona solo una consolazione per un pubblico che sente così tanto la sfida con i bianconeri.

Stavolta, invece, è tutto diverso. Conte ha fatto esplodere di nuovo di gioia il Diego Armando Maradona e con questo 2-1 conserva il primo posto in classifica. Settimo successo consecutivo in campionato.

Solo uno spavento il primo gol italiano di Kolo Muani, in rete dopo appena sei tocchi di palla su un regalo della difesa del Napoli, che aveva già rischiato in apertura di match. Meret ha salvato lo 0-0 su Yildiz ma non è riuscito sul francese, che ha portato i suoi i vantaggio a pochi minuti dall’intervallo.

Gli uomini di Antonio Conte, però, hanno saputo gestire la pressione e ribaltato la gara. Arriva alla 22ª giornata la prima sconfitta della Juventus in questo campionato.

L’hanno decisa “gli uomini di Conte”

L’exploit evidente di André-Frank Zambo Anguissa è notevole: chi avrebbe mai pensato a inizio anno a un giocatore così decisivo anche sotto porta? Il camerunese è autore del primo gol del Napoli di oggi ma, soprattutto, è diventato il volto del Napoli di Antonio Conte. Nella striscia di sette vittorie di fila ancora attiva oggi, 4 gol e 2 assist. Portavoce dell’aggressività del suo allenatore, Anguissa ha fatto la voce grossa anche contro la Juventus di Thiago Motta, in entrambe le fasi di gioco.

Lui nuovo uomo di Conte di fianco all’uomo di Conte per antonomasia, Romelu Lukaku, ancora utile a tenere alto il baricentro della squadra, a fare di sponda per i compagni e a farsi trovare pronto dal dischetto. Festeggia il gol numero 200 nei cinque maggiori campionati europei e confermando il feeling speciale con il suo allenatore e… con Anguissa. Per la terza volta in questa stagione in gol nella stessa partita Anguissa e Lukaku: in questa terza giornata del girone di ritorno la rimonta alla Juventus, mentre alla terza d’andata la rimonta in extremis al Parma, e in mezzo l’Udinese.

Sette vittorie consecutive

Ora sette vittorie consecutive, una vetta difesa con determinazione e un gruppo che cresce di partita in partita: il Napoli sta scrivendo una pagina di storia inattesa appena dopo un anno disastroso come quello appena passato.

Nonostante l’assenza di Alessandro Buongiorno, nuovo pilastro della difesa azzurra per prestazioni e numeri, e l’addio di un eroe come Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli corre e suda come vuole Conte. Una squadra a sua immagine e somiglianza, una squadra che comincia a far sognare i tifosi.