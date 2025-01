Casadei, centrocampista Chelsea (IMAGO)

I biancocelesti sono ora più vicini al centrocampista del Chelsea, ma il Torino non molla

Dopo Ibrahimovic, la dirigenza della Lazio conta di fare un altro “regalo” a Baroni.

Il club biancoceleste è infatti più vicino a Cesare Casadei del Chelsea dopo le trattative degli ultimi giorni. Si è ridotta a 2 milioni di euro la distanza tra domanda e offerta, e i due club stanno ora cercando di colmarla con l’inserimento di alcuni bonus.

Intanto, il Torino valuta il rilancio: il club granata rischia infatti di essere sorpassato definitivamente dai capitolini che hanno trovato la formula giusta da cui partire per raggiungere l’intesa con il Chelsea.

Lazio, Fabiani (Imago)

Le ultime su Casadei

