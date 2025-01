Palermo, si lavora per rinforzare l’attacco: la novità è Pohjanpalo del Venezia

Pohjanpalo, attaccante Venezia (IMAGO)

I rosanero seguono tre nomi, e la novità è l’attaccante finlandese del Venezia

Il nuovo anno del Palermo è iniziato con il botto, con due vittorie in altrettante partite.

I rosanero sembrano essersi ripresi dall’arrivo del nuovo direttore sportivo Carlo Osti, e proprio l’ex Sampdoria vuole ora “regalare” un colpo da Serie A ad Alessio Dionisi.

La volontà è quella di fare un colpo importante in attacco, e oltre ai nomi di Borrelli e Lapadula, già emersi in questi giorni, la novità è rappresentata da Pohjanpalo del Venezia.

Il centravanti finlandese sarebbe un’autentica garanzia per lottare fino alla fine per la promozione, e in questo senso la prossima settimana sarà decisiva per capire la fattibilità dell’operazione, la quale dipende anche dalla volontà del giocatore.

Carlo Osti (Imago)

Palermo su Pohjanpalo

Il ds del Palermo Carlo Osti, dunque, vuole effettuare un colpo importante per poter risalire la classifica e continuare a lottare per la promozione diretta, e Pohjanpalo rientrerebbe totalmente in quest’ottica.

L’attaccante del Venezia è in bella evidenza nella lista rosanero per l’attacco, e la settimana che prende il via oggi sarà decisiva per capire la fattibilità.