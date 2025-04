Fiorentina, primo sondaggio per Thomas Müller: il punto

La Fiorentina ha fatto un primo passo per sondare la disponibilità di Thomas Muller

La stagione 2024/2025, come annunciato dal giocatore stesso, sarà l’ultima di Thomas Muller al Bayern Monaco.

Un calciatore di altri tempi, che si appresta a lasciare i bavaresi a giugno dopo 16 anni in prima squadra ( e 25 in totale), più di 750 partite e oltre 30 trofei.

Come riporta la BILD, la Fiorentina è tra i primi club che si sono mossi in ottica futura con un sondaggio per tastare il terreno e valutare eventuali operazioni.

Il club del presidente Commisso ha infatti chiesto informazioni all’agente del giocatore. Nessuna trattativa in corsa, dunque, ma un primo sondaggio per chiedere disponibilità, parametri e non solo.