Blitz del Torino per Casadei: si cerca l’intesa col Chelsea

Blitz dei dirigenti granata a Londra: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Il Torino continua a lavorare per Cesare Casadei. C’è stato un blitz a Londra dei dirigenti granata per cercare di raggiungere l’intesa col Chelsea per l’arrivo del centrocampista classe 2003.

Il ds granata Davide Vagnati è già stato a colloquio col giocatore e con il fratello, ai quali ha dimostrato volontà di averlo a Torino, cosa che il giocatore ha apprezzato.

Si continuerà a trattare col club inglese a cui è già stata fatta una prima offerta: 9 milioni più bonus oltre al 40% sulla futura rivendita.

--> -->

La trattativa proseguirà nei prossimi giorni, dato che i blues non hanno ancora dato l’ok per la sua partenza. La richiesta è ancora più alta ma c’è ottimismo.

Casadei-Torino, la situazione

Come vi avevamo anticipato, alla fine c’è stato il blitz a Londra di Davide Vagnati per Cesare Casadei. Il ds del Torino vuole fortemente il centrocampista e glielo ha fatto capire nell’incontro avuto, particolarmente apprezzato dal giocatore.

Ora si aspetta di trovare anche l’intesa col Chelsea, la cui richiesta è ancora alta rispetto all’offerta granata. In Inghilterra Casadei non ha mai trovato spazio in stagione in Premier League. Infatti, ha collezionato solo 6 presenze tra Conference League e coppa di lega con la squadra di Enzo Maresca.