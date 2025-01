PSG, ufficiale l’arrivo di Kvaratskhelia: il comunicato

Il Paris Saint-Germain ha dato il suo benvenuto a Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. L’attaccante georgiano, come raccontato in questi giorni, ha lasciato il Napoli per accettare la proposta del club francese.

Il calciatore lascia il Napoli dopo aver collezionato 107 presenze. Queste ultime, sono state condite da 30 gol e ben 29 assist forniti ai compagni.

Nelle scorse ore, Kvaratskhelia ha voluto salutare i tifosi del Napoli. “Sono arrivato qui come un ragazzino che pochi conoscevano e ora lascio questo posto come uomo portando con me l’amore di tante persone”, ha detto l’attaccante.

“Molte vittorie e soprattutto questo tanto desiderato Scudetto, il titolo di campioni che questa città ha sognato per tanti anni”.

PSG, ecco Kvaratskhelia

Di seguito il comunicato diramato dal PSG. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’ingaggio di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno 23enne, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club”. Il giocatore ha poi detto: “È un sogno essere qui. Ho sentito molte cose molto positive sul Paris Saint-Germain. Sono immensamente orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club e non vedo l’ora di indossare i miei nuovi colori”.

Il presidente del PSG Al-Khelaifi ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Khvicha Kvaratskhelia nella famiglia del Paris Saint-Germain. Khvicha è uno dei giocatori più entusiasmanti del calcio mondiale: un talento fantastico, ma anche un giocatore che ha coraggio e combatte per la squadra sopra ogni altra cosa. Khvicha era così determinato a far parte del nostro grande club. So che raggiungerà tutti i suoi obiettivi con noi. Siamo lieti di rafforzare la nostra squadra e di continuare a rendere la squadra la stella del Paris Saint-Germain”.