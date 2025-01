David Okereke può tornare in Italia: pressing del Cagliari per l’attaccante di proprietà della Cremonese

Dopo soli sei mesi David Okereke può tornare in Italia e farlo in Serie A. A volerlo è il Cagliari, che vorrebbe regalarlo a Nicola per la seconda parte della stagione.

I rossoblù sono in forte pressing per l’attaccante di proprietà della Cremonese, attualmente in prestito al Gaziantep in Super Lig turca.

--> -->

Il classe ’97 ha già giocato diversi anni in Italia con le maglie di Spezia, Venezia, Cremonese e Torino. L’ultima esperienza nel nostro campionato è stata proprio in granata nella seconda parte della scorsa stagione.

In questa stagione ha collezionato 13 presenze con 6 gol e 2 assist in Turchia.

Cagliari-Okereke: la situazione

Ancora una volta David Okereke potrebbe tornare nel nostro campionato. I rossoblù sono in forte pressing per farlo rientrare in Italia e portarlo in Sardegna.

Nell’operazione potrebbe rientrare anche Paulo Azzi che, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è in procinto di lasciare la squadra di Nicola proprio per passare alla Cremonese in Serie B.