Como, contatto col Napoli per Ngonge: i dettagli

Il Como ha avuto un contatto col Napoli per Cyril Ngonge: i dettagli

Il Como ha individuato Cyril Ngonge come obiettivo per rinforzarsi a gennaio. La squadra lombarda ha avuto un contatto col Napoli per l’attaccante.

Da capire la volontà del Napoli e del giocatore. In caso di uscita, l’idea per sostituirlo è, come vi abbiamo già raccontato, Yeremay del Deportivo La Coruña.

Il calciatore belga ha trovato poco spazio con la squadra di Antonio Conte in questa prima parte di stagione e il Como lo vorrebbe regalare a Cesc Fabregas per lottare per la salvezza.

Tra campionato e Coppa Italia ha giocato 10 partite in stagione, segnando 2 gol proprio in coppa.

Como-Ngonge, la situazione

Il Como vorrebbe Cyril Ngonge per il suo attacco, dove il belga potrebbe avere sicuramente maggiore spazio rispetto a quello avuto sin qui a Napoli, dove c’è ampia concorrenza nel reparto offensivo.

In attesa di capire la volontà del giocatore, il Napoli ha già pensato al sostituto in caso di una sua uscita. Si tratta di Yeremay Hernández, esterno offensivo classe 2002 del Deportivo La Coruña. Sullo spagnolo, peraltro, c’è anche lo stesso Como.