Il club lavora concretamente per Yeremay Hernández del Deportivo La Coruna

Oltre a Garnacho – con cui continueranno i contatti per provare a convincerlo – il Napoli lavora concretamente per prendere Yeremay, ala sinistra del Deportivo La Coruna. A prescindere dal calciatore del Manchester United, infatti, quella dello spagnolo può essere un’operazione per il futuro.

Il giocatore, classe 2002, ha caratteristiche che interessano molto al Napoli.

Per lasciarlo partire, il Deportivo chiede il pagamento della clausola (di 20 milioni), gli azzurri fanno sul serio soprattutto perché intendono fare un investimento per il futuro.

A fargli posto potrebbe essere Ngonge, ma si insisterà anche se quest’ultimo dovesse rimanere.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO