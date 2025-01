Juventus, apertura del Feyenoord alla partenza di Hancko in estate

Nuovo aggiornamento sulla situazione Hancko-Juventus: la posizione del Feyenoord.

Continua la ricerca di un difensore in entrata in casa Juventus da dare a Thiago Motta per sostituire l’infortunato Bremer.

I bianconeri ci riprovano per David Hancko, difensore del Feyenoord che resta nel mirino del club piemontese nonostante fosse arrivato un rifiuto iniziale da parte degli olandesi.

La dirigenza della Juventus ha effettuato un ulteriore tentativo trovando un’apertura che potrebbe sbloccare l’arrivo del classe 1997. Il club olandese ha preso in considerazione la sua partenza ma solo a partire da giugno.

Il Feyenoord sarebbe disposto infatti a trovare un accordo con la Juventus per il giocatore già adesso, facendo anche un piccolo sconto migliorando le condizioni di vendita per i bianconeri, trattenendolo però nei Paesi Bassi fino al termine della stagione.