Chicago Fire, si studia il colpo Neymar dall’Al Hilal

La situazione che riguarda il possibile addio di Neymar dall’Arabia Saudita e dall’Al Hilal, direzione MLS ai Chicago Fire.

Dalla MSN alla… MLS: il trio Messi-Suarez-Neymar potrebbe ritrovarsi in America. Se Leo e Luis sono già all’Inter Miami, Neymar è diventato un nome caldo in queste ore per i Chicago Fire.

--> -->

L’affare non è semplice, da un punto di vista finanziario ma ancor di più sotto il piano delle tempistiche, eppure Chicago sta studiando l’ipotesi Ney con attenzione. I Chicago Fire, inoltre, hanno il diritto di priorità sugli altri club di MLS per trattare Neymar.

L’attaccante brasiliano, infatti, sembra destinato a lasciare l’Al Hilal e l’America potrebbe diventare nelle prossime settimane un’opzione concreta.

I contatti, fino a questo momento, sono stati portati avanti su un piano esplorativo. Ma la MLS sogna un nuovo colpo da novanta.