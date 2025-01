Offerta del Como per Yeremay, il Napoli parla con il giocatore: il punto

Non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra i club: la situazione

Prosegue il pressing del Napoli per Yeremay del Deportivo. Il club italiano ha avuto dei contatti diretti con il giocatore: allo stesso tempo, però, non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra i club.

Il giocatore, classe 2002, ha caratteristiche che interessano molto al Napoli.

Per lasciarlo partire, il Deportivo chiede il pagamento della clausola (di 20 milioni): gli azzurri fanno sul serio soprattutto perché intendono fare un investimento per il futuro.

Come detto, a fargli posto potrebbe essere Ngonge, ma si insisterà anche se quest’ultimo dovesse rimanere.

Yeremay, ci riprova anche il Como

Non solo Napoli. Nelle ultime ore, anche il Como ha provato a reinserirsi – dopo l’interessamento dei giorni scorsi – nella corsa per il calciatore del Deportivo. L’offerta presentata, però, non si avvicina al valore della clausola pari a 20 milioni.

Come già ribadito, la posizione del club spagnolo è chiara: nessuna negoziazione o sconto sul prezzo del cartellino.