Inter, la probabile formazione contro il Parma

Le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista di Parma-Inter

Dopo il pareggio nella partita d’andata di Coppa Italia contro il Milan, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato, prima di pensare all’impegno di Champions League contro il Bayern Monaco.

In mezzo ai due big match c’è la trasferta sul campo del Parma, non meno importante. I nerazzurri, infatti, hanno la possibilità di portarsi, almeno momentaneamente, a +6 sul Napoli in vetta alla classifica.

Dall’altra parte troveranno un grande ex, Cristian Chivu, uno degli eroi del triplete poi tornato all’Inter da allenatore della Primavera.

Il suo Parma è ancora in piena lotta per la salvezza e non sarà di certo un avversario facile.

La probabile formazione

Per Simone Inzaghi sono arrivate buone notizie alla vigilia della partita, con Lautaro Martinez che è pienamente recuperato, che torna a disposizione e che dovrebbe partire dal primo minuto in coppia con Thuram in attacco. Mancherà invece Barella causa squalifica, con Frattesi pronto al suo posto. Un ballottaggio poi a centrocampo, dove si contendono una maglia da titolare Calhanoglu e Asllani. Sulla destra ci dovrebbe essere Darmian ma non è esclusa l’ipotesi Carlos Augusto. In difesa, Bisseck è i vantaggio su Pavard.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming

La partita tra Parma e Inter si giocherà sabato 5 aprile alle 18:00 al Tardini di Parma e sarà valida per la 31esima giornata di Serie A.

La gara sarà visibile in diretta in esclusiva su DAZN, disponibile anche in tv sul decoder Sky al canale 214, per tutti gli aderenti all’offerta “Zona DAZN”.