Le possibili scelte di Igor Tudor in vista del big match all’Olimpico contro i giallorossi di Ranieri

Dopo la parentesi della Coppa Italia, torna la Serie A. La 31esima giornata del campionato italiano regalerà diversi scontri diretti: tra questi, occhi puntati su Roma-Juventus, fondamentale per l’Europa.

All’andata la gara terminò 0-0.

La partita verrà disputata domenica 6 aprile: fischio d’inizio ore 20.45.

Di seguito le possibili scelte dell’allenatore del club bianconero in vista del big match.

Juventus, la probabile formazione contro la Roma

Per la partita dell’Olimpico, Igor Tudor si affida al 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Di Gregorio; spazio a Kalulu, Veiga e Kelly in fase arretrata. A centrocampo agiranno la coppia Locatelli–Thuram; sugli esterni ecco Nico Gonzalez (a destra) e McKennie (a sinistra). Dietro la punta Vlahovic, giocheranno Conceicao e Yildiz.

JUVENTUS (probabile formazione, 3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

Roma-Juventus, dove vedere in tv e streaming

La gara tra Roma e Juventus valida per la 31esima giornata di Serie A – in programma domenica 6 aprile alle ore 20.45 – sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, attivando Zona DAZN potrà vedere Roma-Juve in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky). La partita, in streaming, sarà inoltre disponibile sul sito di DAZN e scaricando l’app su dispositivi mobili.