Como interessato a Yeremay Hernández: la posizione del Deportivo

Il Como continua il suo mercato e pensa a Yeremay Hernandez: la situazione

Non solo Ivan Fresneda, in arrivo giovedì 9 gennaio, o gli acquisti già ufficiali di Diao e Jean Butez. Il Como di Cesc Fabregas è continuamente al lavoro sul mercato per mettere a disposizione dell’allenatore una rosa che possa ottenere una salvezza tranquilla.

Proprio lavorando in questa direzione, il club biancoblù – come già anticipato – è interessato all’attaccante classe 2002 del Deportivo La Corona, Yeremay Hernández.

Il Depor, da parte sua, ha però le idee molto chiare e fissa il prezzo. Con diversi club che gradiscono il giocatore, il club spagnolo rende chiaro che bisognerà eventualmente pagare la clausola di 20 milioni, non negoziabile.

Senza aver ancora ricevuto un’offerta ufficiale, dunque, la società preferirebbe resistere a eventuali assalti almeno per la finestra di mercato di gennaio. Il Como, però, gradisce il giocatore e deciderà presto se intavolare una trattativa.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO