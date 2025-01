Como, nel mirino Yeremay del Deportivo La Coruña

Il Como mette gli occhi su Yeremay, esterno classe 2002 del Deportivo La Coruña

Il Como prosegue nella sua strategia di mercato internazionale e guarda ancora in Spagna per rinforzare la rosa.

Nel mirino del club biancoblù c’è Yeremay, giovane esterno classe 2002 di proprietà del Deportivo La Coruña.

Talentuoso e versatile, Yeremay si è messo in evidenza nelle ultime stagioni per le sue doti tecniche e la capacità di saltare l’uomo.

La società, che sta investendo in giovani prospetti per costruire un progetto a lungo termine, ha già dimostrato di avere un occhio attento verso il mercato spagnolo. Yeremay potrebbe rappresentare un innesto strategico per rinforzare le corsie offensive, grazie alla sua rapidità e alla visione di gioco.

