Fiorentina, Ferrari: “Sto facendo un mestiere che non volevo fare. Grande supporto da tutti”

Il DG della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando di diversi aspetti della stagione dei viola

La Fiorentina sta giocando una stagione importante, ed è ancora in corsa su diversi obiettivi. I viola, al momento, si trovano in ottava posizione, ma a soli 3 punti da Lazio e Juventus, quinte a pari merito, e a -4 dalla zona Champions League.

Inoltre la squadra di Palladino ha guadagnato l’accesso alle semifinali di Conference League, dove affronterà il Betis e cercherà di trovare la seconda finale consecutiva dopo quella dell’anno scorso.

Sugli obiettivi e sulla stagione della Fiorentina si è espresso il direttore generale Alessandro Ferrari, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le dichiarazioni complete del DG viola.

Fiorentina, Ferrari: “Dodô è stato male nella notte”

Il direttore generale ha esordito parlando di Dodô: “Nella notte non si è sentito bene. È ancora in ospedale. Appena avremo qualche informazione in più vi faremo sapere. Al momento è lì e sta bene però dobbiamo valutare. Potrebbe essere appendicite ma anche altre cose”.

Ferrari ha proseguito così: “C’era la voglia di portare a casa molti punti. Ci dispiace che non ci siano state le attenzioni dovute. C’è un regolamento preciso. Bisogna giocare il primo giorno disponibile, abbiamo dovuto organizzate tutto all’ultimo. Speriamo facciano chiarezza e che la nuova lega sia uguale per tutti”.

Sull’annata in corso: “Stiamo facendo un’annata importante. L’obiettivo è fare meglio dell’anno passato. Quest’anno siamo in Conference, in campionato in un gruppo di squadre molto vicine. Dobbiamo fare un passo alla volta. L’obiettivo è portare grandi soddisfazioni ai tifosi, loro sono sempre stati con noi. Il mio lavoro? Sto facendo un mestiere che avrei evitato però tutti mi stanno dando una mano. Il mondo dei media è un mondo che ci gira intorno. Sono due cose difficili entrambi però mi piacciono tutti e due”.

“Kean? Continuiamo a dargli il nostro più grande abbraccio”

Il DG ha continuato parlando di Moise Kean: “Abbiamo sempre affrontato queste cose come una famiglia. Noi cerchiamo di aiutare i ragazzi. Appena possibile Moise farà rientro, intanto continuiamo a dargli il nostro più grande abbraccio”.

Ha concluso così: “Avevamo bisogno di toccare continuità e credere in noi stessi. È un gruppo molto unito che cerca di aiutarsi. Stanno andando avanti e stanno cercando si trovare il massimo dei risultati che si possono ottenere. Questo mese poi abbiamo avuto anche Commisso con noi. Questo dà armonia e tranquillità. Per adesso sappiamo che dopo l’Empoli torna negli Stati Uniti”.