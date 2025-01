Danilo-Napoli, prosegue a oltranza: possibilità di risoluzione con la Juventus

La trattativa tra Danilo e il Napoli prosegue a oltranza.

Danilo si avvicina sempre più al Napoli. La trattativa per il trasferimento del difensore brasiliano sta entrando nelle fasi decisive, con la concreta possibilità di una risoluzione contrattuale con la Juventus nelle prossime ore.

Una volta formalizzata l’uscita dal club bianconero, Danilo potrebbe firmare un accordo di un anno e mezzo con la squadra azzurra.

Il giocatore è ormai fuori dai piani tecnici della Juventus, una decisione che ha accelerato il processo di separazione tra le parti.

La risoluzione consensuale consentirebbe al difensore di unirsi al Napoli senza costi di trasferimento, un’opportunità che il club azzurro sembra intenzionato a cogliere per rinforzare il reparto difensivo.

Danilo e Napoli a oltranza

Il difensore, con una lunga esperienza internazionale e un passato da protagonista in Serie A, rappresenterebbe un tassello importante per la rosa di Antonio Conte, che cerca esperienza e leadership per puntare ai vertici del campionato.

I dettagli dell’operazione potrebbero essere definiti a breve, con l’ufficialità che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Per Danilo si prospetta un nuovo capitolo in Italia, questa volta con i colori azzurri.